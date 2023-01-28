Yaralılardan Mustafa A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Kürecik mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kayseri istikametine seyir halinde olan Abdülsamet C. (24) idaresindeki 44 AEA 793 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Nurullah C. (25), Çağdaş T. (31), Mustafa A. (25) yaralandı.

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