Antalya’da karşı şeride geçen aracın başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya’da karşı şeride geçen aracın başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı Vatan Kavşağı’ndan Asayiş Kavşağı istikametine doğru seyir eden 07 BAB 831 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç karşı şeritte 07 AYY 617 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.