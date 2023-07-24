Manisa’nın Turgutlu ilçesinde karşı şeride geçen otomobil önce kamyonete ardından başka bir otomobile çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu yönünden İzmir istikametine giden Cevriye S. (33) idaresindeki 35 AJU 387 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil önce İzmir yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeki Muharrem E. idaresindeki 45 TA 580 plakalı kamyonete, ardından da aynı yönde ilerleyen Mustafa K. idaresindeki 35 CAL 69 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan 35 AJU 387 plakalı otomobil sürücüsü Cevriye S. ekipler tarafından araçtan güçlükle çıkarılırken, diğer yaralılar Furkan Efe S. (7) ve Kaan S. (14) ile birlikte Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Cevriye S. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Havsa Sultan Devlet Hastanesine sev edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.