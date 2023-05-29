Konya Ticaret Odası KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM), havacılık sektöründeki yeniliklere öncülük ederek, insansız hava araçları teknolojilerine uyum sağlayabilecek nitelikli pilotlara olan talebin karşılanması amacıyla İnsansız Hava Aracı (İHA) Pilot Eğitimi vermeye hazırlanıyor.

KARSEM, havacılık sektöründe öncü rol üstlenerek insansız hava araçları teknolojilerine uyum sağlayabilen nitelikli pilotlara yönelik talebi karşılamak amacıyla İHA Pilot Eğitimi vermeye hazırlanıyor. KARSEM, bu alanda uzmanlaşmak isteyen bireylere detaylı bir eğitim programı sunarak, İHA pilotluğu konusunda yetkinlik kazanmalarına katkı sağlıyor. Eğitim programı; yenilikçi eğitim materyalleri sunularak, deneyimli akademisyenlerin gözetiminde ve birebir uygulamalarla desteklenerek, İHA pilotluğu becerilerinin geliştirilmesini ve havacılık sektöründe başarılı bir kariyere adım atılmasını sağlayacak bir fırsat sunuyor.

İHA Pilot Eğitiminde, teorik bilgiler ile pratik uçuş becerileri birlikte sunuluyor

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek İHA Pilot Eğitimi Programı, modern simülatörler, uçuş eğitimleri ve uzman akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleşiyor. Eğitimde İHA’nın temel prensiplerinin yanında uçuş güvenliği, navigasyon teknikleri, hava trafik yönetimi ve insansız hava araçlarının yasal mevzuatı gibi konulara da yer veriliyor. Tarım, inşaat, güvenlik, arazi keşfi başta olmak üzere birçok sektörde çeşitli görevlerde kullanılan İHA’lar hakkında hem teorik bilgileri hem de pratik uçuş becerilerini kazandıracak olan İHA Pilot Eğitimi, 8-9-10-11 Haziran 2023 ve 6-7-8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Eğitim hakkında detaylı bilgiye www.karsem.com.tr web sitesinden ve 0 536 661 72 54 Whatsapp hattından ulaşılabilir.