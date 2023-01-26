Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars’a yapılacak 500 yataklı hastane ihalesinin yapıldığını duyurdu.

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars’a yapılacak 500 yataklı hastane ihalesinin yapıldığını duyurdu.

Arslan ve Kılıç, 500 yataklı Kars Devlet Hastanesi için daha önce yapılan ve uygun teklif gelmediğinden iptal edilen ihalenin, güncellenen fiyatlarla 20 Ocak 2023 tarihinde yeniden yapıldığını ve geçerli 7 teklifle ilgili değerlendirmenin devam ettiğini belirtti. Arslan ve Kılıç, yaptığı ortak açıklamada, “Kars’ta yapılacak 500 yataklı Devlet Hastanesinin sağlık turizminin gelişmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Kars 500 yataklı Devlet Hastanesi Yatırımı merkez ilçe Karacaören Mahallesi’nde bulunan bin 200 ada 13 parselde kayıtlı yaklaşık 141.000 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılacaktır. Söz konusu yatırıma ait projeler tamamlanmış olup toplamda 140.000 metrekare kapalı alanı haizdir. Yatırım tamamlandığında; 138 adet poliklinik, 33 adet diyaliz yatağı, 28 adet palyatif bakım yatağı, 72 adet müşahede yatağı, 14 adet SDL yatağı, 18 adet ameliyathane, 5 adet yanık yatağı, 43 adet yenidoğan yoğun bakım yatağı, 18 adet çocuk yoğun bakım yatağı, 56 adet erişkin yoğun bakım yatağı, 4 adet acil yoğun bakım yatağı ve 288 adet hasta yatak odası ile toplamda 568 yatakla hizmet verecektir” ifadelerine yer verdi.

500 Yataklı Kars Devlet Hastanesinin yapım işi için Sağlık Bakanlığı nezdinde sürekli temaslarda bulunduklarını sözlerine ekleyen Arslan ve Kılıç, Kars’a olan himayeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, yakın ilgileri, doktor taleplerinin karşılanmasındaki hassasiyeti ve ihalenin gerçekleştirilmiş olmasından dolayı Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya ve ekibine Kars halkı adına teşekkür etti.