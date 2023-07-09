Kars’ta meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Kars’ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı çiftçileri kara kara düşündürürken, ekili tarım arazilerine de zarar verdi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Kars, Ağrı ve Iğdır illeri için şiddetli yağış, sel ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kars ve çevresinde yerel kuvveti 21-50 kg/m2 gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji vatandaşlardan yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamlar gibi ulumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Öte yandan yağışların 09.07.2023 günü saat 12.00 ile 20.00 arasında etkili olacağı bildirildi.