Kars, Mart ayında yağan kar neticesinde yeniden beyaza büründü.

Meteoroloji uyarıda bulunduğu Kars’ta etkili olan yağmur gece yarısı yerini kara bıraktı. Yağan kar ile birlikte etraf beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da eksi 4 dereceye kadar düştü.

Kars’a baharda kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, “Mart ayının son günlerini yaşıyoruz. Sabaha kar ile uyandık. Kars Kalesi’nin etekleri tamamen beyaza büründü. Kars’ta baharı beklerken kış tekrar geri geldi diyebiliriz” dedi.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji, “Bölge genelinde havanın çok bulutlu aralıklı yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Iğdır’da yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, Ağrı ve Kars’ta ise karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde olması beklenmektedir” uyarısında bulunmuştu.

Kars’ta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.