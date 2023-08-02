Kars Ziraat Odası Başkanı Özcan Müçük, Toprak Mahsulleri ( TMO)’ya çağrı da bulundu.

Başkan Müçük, düşürülen kota nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğunu belirtti. Kars Ziraat Odası Başkanı Özcan Müçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, “TMO 31.07.2023 tarihi itibariyle günlük alım kotalarını 30 tondan 20 tona düşürmesi nedeniyle tek seferde ürününü tırlarla getiren çiftçileri mağdur etmektedir. Ayrıca TMO’dan randevu almakta çiftçilerimiz sıkıntı çekmektedir” dedi.

Müçük, “Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçilerimiz buna karşı ürünlerini verdiklerinde Tarım Kredi Kooperatifleri çok düşük fiyata ürünlerini almaktadır. Çiftçilerimiz bu konu da mağduriyet yaşamaktadırlar. Alım fiyatlarının TMO seviyesine çıkarılması gerekmektedir” diye konuştu.