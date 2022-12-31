Kars yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kars, 2022 yılında 177 bin 156 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Kars yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kars, 2022 yılında 177 bin 156 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Doğu Ekspresi ile Türkiye’nin 4 bir tarafından Kars’a akın akın turist geliyor. 25 saatlik masalsı tren yolculuğunun ardından Kars’a gelen yerli ve yabancı turistler, kenttin önemli tarihi yerlerini gezme imkanı buluyor.

Kars’a gelen yerli ve yabancı turistler, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan geçmişten günümüze kadar “binbir kiliseli kent”, “40 kapılı kent” ve “medeniyetler beşiği” olarak anılan Ani Ören Yeri başta olmak üzere Kars Kalesi, Havariler Kilisesi, Hasan Harakani Türbesi, Tarihi Hamamlar, Tarihi Taş Köprü, kentte bulunan Baltık Mimarisi yapılarını geziyor.

Sarıkamış’ta bulunan Katarine Köşkü ve buz tutan Çıldır Gölü’nde atlı kızak seferleriyle unutulamaz bir gün yaşayan turistler, akşamları Kars Mutfağı2nın eşsiz yemeklerinin tadına bakıyor, Kafkas Ekipleri’nin Kafkas oyunu ve aşıkların dinleti ise turistleri adeta kendinden geçiriyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kars’ı 2022 yılında 177 bin 156 kişi ziyaret etti. Kars’ı ziyaret edenlerin 6 bin 162’si yabancı turist, 2022 yılında Kars Müzesi’ni, 16 bin 368, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni 54 bin 236, Ani Ören Yerini 104 bin 939 kişi olmak üzere toplam 177 bin 156 yerli ve yabancı turist görme imkanı buldu.