Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, oy kullanmak için geldiği okulda vatandaşlarla birlikte sıraya girerek sırasını bekledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet İlkokuluna gelen Öksüz, vatandaşların oy kullanmak için bulunduğu 1041 nolu sandık sırasına girerek sıranın kendisine gelmesini bekledi. Sıranın kendisine gelmesinin ardından oyunu kullandı.

Oy kullanımından sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Öksüz, “Seçim süresince sağlıklı, huzur ve güven içerisinde bir seçim yaşanması için her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. İlimiz genelinde 727 sandıkta 185 bin 45 seçmenimiz sandık başında, tüm kolluk kuvvetlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız her türlü tedbiri almış bulunmaktadır. Seçimin güvenli bir şekilde tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, tüm sandıklarda oy verme işlemi 08.00’da başladı ve sorunsuz devam etmektedir, kazasız belasız huzur ve güven içinde seçimi tamamlayacağız" dedi.