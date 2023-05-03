Kars Valisi Türker Öksüz, hedeflerinin Kars’ta yılda 1 milyon turisti ağırlamak olduğunu belirtti.

Tarihi boyunca Kars’ın birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Öksüz, Kars’ın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra eşsiz doğal güzellikleriyle açık hava müzesi olduğunu belirtti.

Kars Valisi Türker Öksüz, “Serhat şehrimiz Kars; sahip olduğu jeopolitik ve stratejik önem nedeniyle tarihi boyunca birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış, bu medeniyetlere ait birçok tarihi ve kültürel eserlerin yanında bünyesinde barındırdığı eşsiz doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi konumundadır” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın destekleriyle birçok proje hata geçirildi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Kars’ta birçok projenin hayata geçirildiğini hatırlatan Öksüz, “Kültür, inanç ve kış turizmi alanında büyük potansiyele sahip olan ilimizi turizm alanında hak ettiği yere taşımak, ilimizin zenginliklerini tanıtmak adına Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ilgili bakanlıklarımızın destekleri ile valilik olarak birçok projeyi hazırlayıp hayata geçirmiş durumdayız. Hayata geçirilen projeler ve kültürel çalışmalarla, kadim Kars şehrimizin gelişmesi anlamında büyük bir ivme yakaladığımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Kars hayvancılıkta lokomotif olarak ekonomiye hayat veriyor”

Kars’ın kültürel değerlerinin yanı sıra hayvancılıkta da önemli etken olduğunun altını çizen Öksüz, “Tüm bu tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile kültür, inanç ve kış sporları turizmi açısından birçok değere sahip olmanın yanında, hayvancılık da lokomotif bir sektör olarak ilimizin ekonomisine hayat vermektedir. Serhat şehir Gazi Kars, son yıllarda tarımdan, hayvancılığa, turizmden, sanayiye her alanda yapılan yatırımlarla doğunun parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerliyor. Kars olarak hedefimiz olan yılda bir milyon misafir ağırlayabilme hedefimize önümüzdeki dönemde ulaşacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.