2022-2023 Eğitim-Öğretim Güvenlik Toplantısı’nda konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “20222023 Eğitim-Öğretim Yılı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı” önemli açıklamalarda bulundu.

Öksüz, çocukların, gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri olumsuzlukların engellenmesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Öksüz, okul servisleri konusunun çok önemli olduğunu, okul servislerine yönelik denetimlerin aralıksız yapılacağına dikkat çekti.

Akran zorbalığına da değinen Öksüz, okullarda ya da okul dışında yaşanan akran zorbalığı önemli konulardan birisi olduğunu söyledi.

Toplantıda, 20222023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, Türkiye’nin geleceği olan çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi, trafik güvenliğinin artırılması, emniyet-asayişin temini ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirler gözden geçirildi. Alınacak ilave tedbirlerin planlanması görüşüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilay tarafından 2022 yılında yapılan çalışmaların anlatıldığı sunumların ardından Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, değerlendirmelerde bulundu.

“Çocuklarımız güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görürse geleceğimize de o kadar güvenle bakabiliriz”

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı değerlendirmede geleceğin teminatı çocuklar açısından düzenlenen toplantının çok önemli olduğunu belirtti.

Öksüz, “Gençlerimiz, çocuklarımız ne kadar güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görürse geleceğimize de o kadar güvenle bakabiliriz elbette. Eğitim sektörü bir toplumun kalkınmasında, gelişmesinde elbette çok önemlidir. Biz de çok önemsiyoruz. İnsana yapılan yatırımı her zaman ön planda, öncelikli olarak görüyoruz. Onun için hep birlikte, tüm kurumlar olarak bu konuda alınan tedbirlerde, yapılması gereken işlerde sorumluluk sahibi olmalı, üzerimize düşeni yapmalıyız. Eğitim konusu, sadece Milli Eğitim Müdürlüklerine, okul yöneticilerine bırakılamaz. Tüm kurum ve kuruluşlarımız, velilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hepimiz bu konuda destekçi, yardımcı olma rolünü en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. 611 tane okulumuz, 60 binin üzerinde öğrencimiz var. 60 bin öğrenci sayısı, yaklaşık 285 bin nüfusu olan şehrimiz için önemli bir rakamdır. Çocuklarımızın geleceğini bu toplantılarda çizmiş oluyoruz bir anlamda. Onun için konunun ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından elbette çok önemlidir” dedi.

“Okul servisleri sürekli denetlenecek”

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin 6 Şubat Pazartesi günü başlayacağını, birinci dönemde alınan tedbirlerin ikinci dönemde daha da geliştirerek devam edeceğini ifade eden Vali Türker Öksüz, “Okul servisleri konusu çok önemli. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde maalesef Arpaçay’da bir trafik kazası oldu. Öğrencilerimizden biri maalesef hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Çok üzüldük. Çok şükür yaralananlarda bir hayati tehlike olmadı. Onun için servis taşımacılığını önemsememiz, denetimleri çok iyi yapmamız lazım. Bu konuda hepimizin hassas olması gerekir. Emniyet kemerinden tutunuz diğer alması gereken bütün tedbirlere kadar. Her kesin bu konuda üzerine düşeni yapması lazım. Kolluk güçlerimiz bu konuda denetim faaliyetlerini her zamankinden daha hassasiyetle yapmak durumundadır. Burada gerek il merkezimiz gerek ilçelerimiz, bütün arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, Emniyet-Jandarma teşkilatı ve okullarımız, okul yönetimlerimiz, bu konuya hassasiyet göstermeliler. Çünkü can kayıplarını hiç istemiyoruz. Bundan sonra böyle bir olayı hiçbir şekilde yaşamak istemiyoruz. Tabi bunda ilk yarıda birtakım denetimler yapıldı, denetim sayılarına ulaşıldı ama bizim bunu daha da yoğunlaştırmamız lazım. Kaza olan bölgelerde risk analiz çalışmasına devam etmemiz gerekir. Risk analizi çalışmalarından çıkan sonuçları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Akran zorbalığı, eğitimdeki önemli hususlardan biridir”

Zaman zaman okullarda yaşanan akran zorbalığı konusuna da değinen Öksüz, “Okullarımızda ya da okul dışında yaşanan akran zorbalığı önemli hususlardan biridir. Zaman zaman medyaya da yansıyor. Biz çocuklarımıza bazı şeyleri öğretememişiz henüz diye düşünüyorum. Bu konunun da önünü almak zorundayız. Aksi takdirde yaygınlaşıyor, şiddet eğilimi güçleniyor. Çocuklarımızı bu konuda da eğitmemiz lazım. Bizim İl Milli Eğitim eylem planımızda, akran zorbalığına da yer verdik. Akran zorbalığına ilişkin bazı çalışmalar da yapacağız. Bu tabi insana şiddet, kadına şiddet eğilimlerini tabi ki önlemenin en önemli yollarından birisi eğitimdir. Gerek kadınlara gerek erkeklere, çocuklara, gençlere yönelik eğitim faaliyetlerini daha da yoğunlaştırarak sürdürmek zorundayız. Hedefimiz, sadece çocuklara okullarda matematik-tarih öğretmek değildir. Biz çocuklarımızı düzgün, dürüst, hoşgörülü, merhametli, insan sevgisi en üst düzeyde olan insanlar olarak yetiştirmek zorundayız. Birbirimizin hakkına tecavüz eden, karşısındaki arkadaşını, insanı kardeş olarak görmeyen, onu her türlü özgürlüğe, hakka sahip insan olarak görmeyen nesiller yetiştirmememiz lazım. Onun için hepimize düşen görev insanlarımızı, çocuklarımızı bu nitelikte yetiştirmek olmalıdır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz güvenli okul, güvenli eğitim ortamı sağlamak”

Hedefimiz güvenli okul, güvenli eğitim ortamı sağlamak ve ikinci dönemde, ikinci yarıyılda çocuklarımız güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmeleridir diyen Öksüz, özetle şunları söyledi:

“Bunun için ikinci dönemde gayret etmeye, tedbir almaya, mevcut tedbirleri gözden geçirmeye, gerekiyorsa yeni tedbirler almaya devam edeceğiz. Bu konuda bir koordinasyon içerisinde ilgili kurumlar çalışmak durumundadır elbette. Uygun görünürlük anlayışı diye bir kavram var biliyorsunuz. Kolluk güçlerimiz bu tedbirlerde de görünür olmalılar diye düşünüyorum. Ben bunun önemli olduğunu düşünenlerdenim. Yani görünür olursak caydırıcı oluruz. Kolluk güçlerimizin varlık nedeni sadece suç işleyenlere karşı suç işlendikten sonra müdahale etmek değildir. Varlığı, suçun işlenmesini önlemektir aslında. Doğru olan da en etkili, en verimli olan da suç işlenmeden önce görünürlüğü hakim kılarak suç işlemek isteyen kişileri bundan vazgeçirmek ya da buna teşebbüs etmek isteyenleri bundan caydırmaktır. Dolayısıyla uygun görünürlüğü de sağlayarak tedbirlerimizi titizlikle uygulamamız gerekir diye düşünüyorum. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısının hayırlı uğurlu olmasını, güvenli bir ortamda inşallah devam etmesini, herhangi bir kaza bela olmadan, hiçbir öğrencimizin, hiçbir öğretmenimizin hiçbir yöneticimizin sağlığına, sıhhatine bir sıkıntı gelmeden bu dönemi geçmesini temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlarımıza güvenli okul, güvenli eğitim ortamı sağlamaya dönük gayret eden bütün personelimize, yöneticilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün değerlendirmelerinin ardından katılımcılara söz verilerek, talep ve sorunların dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

Halk Eğitim Merkezi’nde Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; kaymakamlar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay yetkilileri ile okul müdürleri ve okula aile birliği başkanları katıldı.