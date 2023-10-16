"Sevdamız Eğitim" sloganıyla eğitime verdiği önemi her platformda dile getiren Kars Valisi Ziya Polat, yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Kars Valisi ve Belediye Baskan Vekili Ziya Polat’ın himayelerinde Kars’ta eğitimin daha üst seviyelere çıkartılması için “KAFKAS Projesi” hayata geçiriliyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat’ın başkanlığında "Kars’ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi" Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilik Makamı’nda yapılan toplantıda proje kapsamında yapılacak çalışmalar detaylı olarak masaya yatırıldı.

KAFKAS Projesi; Kars genelinde belirlenen eğitim hedeflerine daha kolay ulaşılabilmesi, tüm okullar ve eğitim kurumlarında arzu edilen başarıya ulaşılması için yapılan çalışmaların bütününü oluşturuyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle Kars’ta eğitimdeki başarının büyük ivme kazanması bekleniyor.