Eğitime büyük önem veren, “Sevdamız Eğitim” diyerek her fırsatta okulları okullarda öğrencilerle bir araya gelen Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu’nu (ŞAİKO)’da öğrencilerle buluştu.

Okul ve pansiyonda incelemelerde bulunan Vali Polat, öğrencilerle bir araya gelerek, birlikte yemek yedi ve sohbet etti. Öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını ve çok kitap okumalarını isteyen Polat, öğrencilere başarılar diledi.

Bir öğrenciyle karşılıklı masa tenisi oynayan Polat, sporun önemine değinerek, her çocuğun mutlaka lisanslı olarak bir sporla ilgilenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Okulun mutfağında incelemelerde bulunan, çocukların uygun gıdalarla sağlıklı beslenmesine dikkat edilmesini ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilmesini isteyen Polat, daha sonra okulda okul da görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Öğretmenliğin, özveri ve büyük emek gerektiren, ülkemizin yarınları olan çocukların geleceğini şekillendiren kutsal bir meslek olduğunu dikkat çeken Polat, görevli öğretmenlere başarılar diledi.

Okul çıkışında bekleyen velilerle de sohbet eden Kars Valisi Ziya Polat, eğitimin önce ailede başladığını belirterek, okul-aile iş birliğinin önemine değindi ve çocukların huzur ve güven içinde öğrenim görmeleri için gereken tüm tedbirlerin alındığını da altını çizdi. Polat daha sonra okuldan ayrıldı.