Kars Valisi Ziya Polat, yılbaşında uygulama noktalarında polis ve jandarma ekiplerine tatlı ikram etti.

Kars’ta 2024 yılının son gününde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Genel güvenlik, asayiş ve trafik başta olmak üzere çeşitli uygulamalara Kars Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı toplam 2 bin 89 ekip katıldı. Vali Polat, önce Kümbetli Jandarma Noktası ve Karakolu’nu ardından Sanayi Kavşağı Emniyet Uygulama Noktasını ziyaret ederek burada görevli polislerin yeni yılını tebrik etti. Polat, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne geldi. burada görevli memurlarla bir süre sohbet eden Polat, görevli memurların da yeni yılını kutladı.

Vali Ziya Polat, son olarak GAMAR Merkezi’ne geldi. Polat Burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Polat, “Öncelikle Gazi Karslı hemşehrilerimin, milletimizin yeni yılını kutluyorum. Huzur, bereketli, sağlıklı bir yıl diliyorum. Kars’ımızda yeni yıla milletimizin huzurlu girmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla sahada milletimizin hizmetindeyiz. Allah’a şükür Gazi Kars’ımız huzurun şehri, huzuru sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin yeni yılını tekrar kutluyorum” dedi.

Vali Ziya Polat’ın uygulama noktalarına yaptığı ziyarete Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç’te eşlik etti.