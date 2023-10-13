Göreve başladığı günden itibaren sürekli saha olan ve vatandaş odaklı hizmet vermeye dikkat eden Kars Valisi Ziya Polat, saha çalışmalarını sürdürüyor.

Polat, sürekli sahada yapılan çalışmaları yerinde görüyor, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinliyor, sorunları direk ilk kişiden duyarak çözümünü sağlıyor.

Kurumları gezerek kurumların işleyişlerini yerinde gören Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, son olarak Kars Belediyesi’nde birimleri dolaştılar, birim çalışanlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı/Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın’ın da hazır olduğu ziyarette, Polat, belediye birim müdürleriyle de bir araya geldi.

Belediyelerin halka yönelik hizmet verdiğine dikkat çeken Polat, vatandaşların sorunları dinleyerek çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Belediye ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın’dan brifing alan Polat, daha sonra belediye hizmet binasından ayrıldı.