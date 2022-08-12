Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, merkeze bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Öksüz, zaman zaman muhtarlarla bir araya gelerek, köylerin sorun, ihtiyaç ve taleplerinin istişare ettiklerini belirtti. Öksüz, köylerde tüm kurumların çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüğünü söyledi.

Vali Türker Öksüz, “Amacımız köylerin başta alt yapı ihtiyaçları olmak üzere, eğitim, sağlık, tarımsal faaliyetlerine yardımcı olmak. Diğer hizmetlere de destek vermek ve köylerimizi daha yaşanabilir, daha kalkınmış, daha gelişmiş hale getirmek. İlgili tüm kurumlar köylerde eğitimden, sağlığa, sağlıktan ulaşıma kadar çalışmalarını gayretle sürdürüyor” dedi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarlardan köylerde yapılan yatırımlara sahip çıkmalarını istedi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün muhtarlara tek tek söz verdiği toplantıda köylerin eğitim, tarım-hayvancılık, yol, su gibi konuları istişare edildi. Öksüz, muhtarlar tarafından dile getirilen konuların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.