Kars’ta göreve başladığı günden itibaren sık sık köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, Halefoğlu köyünde bir takım incelemelerde bulundu.

Öksüz, köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinledi, çözümü noktasında ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Halefoğlu köyünde köy taziye evinde köylülerle buluşan Öksüz, köylülerin bayramını kutladı. Halefoğlu köyün sorunlarını muhtar ve vatandaşlardan dinleyerek, yapılması gerekenleri masaya yatırdı.

Öksüz, Halefoğlu köyünün büyük köylerden birisi olduğunu, devletin yatırımlarından hakkına düşeni fazlasıyla aldığını belirtti. Vatandaşlara hizmet inde olduklarını ifade eden Öksüz, köylülerle çay içti, sohbet etti.

Vali Türker Öksüz’e Halefoğlu köyü ziyaretine ilgili birim amirleri de eşlik etti.