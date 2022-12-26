Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün başkanlığında yapıldı.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ve ilgili kamu kurumlarının ve STK’ların yöneticileri katıldı.

Koordinasyon toplantısında değerlendirmelerde bulunan Vali Türker Öksüz, il genelinde ilgili tüm kurum ve kuruşlar ile birlikte kadında yönelik şiddete karşı sıfır tolerans gösterdiklerine dikkat çekti.

Öksüz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin herkesin ortak sorumluluğu ve görevi olduğunu belirtti.

“Kars’ta 30 bin 685 erkek vatandaş kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi”

‘Kadına el Kal-ka-maz!’, ‘KADES ve ‘ŞÖNİM’ gibi ülke genelinde uygulanan programların Kars’ta da tüm ilgili kurumların eşgüdümüyle başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Vali Öksüz, il genelinde 30 bin 685 erkek vatandaşa, kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Öksüz, “Kadına yönelik şiddete, farklı toplumlarda ve kültürlerde yaşayan eğitim ve kültür seviyesi ne olursa olsun tüm toplum kesimlerinde rastlanıyor. Tüm toplumu ilgilendiren tüm dünyanın sorunu olan bir konu hem özel yaşamda hem kamusal alanda maalesef kadına yönelik şiddet hususunda insan onuruyla bağdaşmayan davranışlara rastlıyoruz. Bu sorun tüm dünyayı ve tüm topumu ilgilendirdiği için ve günümüzde de maalesef yaygınlık kazandığı için hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem sivil toplum örgütlerimizin hem üniversitelerimiz aslında tüm toplum kesiminin dahil olduğu ortak ve kararlı bir mücadele ile ancak üstesinden geline bilecek bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu mücadeleyi yaparken bir yandan da yasal düzenlemeler yapmaya çalışılıyor bir yandan bilinç seviyesini arttırmaya yönelik bazı kampanyalar, projeler, eğitimler yürütülüyor ve çeşitli koruma tedbirleri alınıyor” dedi.

“Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planlarımız devam ediyor”

Çalışmalarımızı bu plana bağlı olarak 1 Ocak 2022 yılında yürürlüğe koyduğumuz eylem planı çerçevesinde yürütülmektedir diyen Öksüz, “Bizim Kadına yönelik şiddetle mücadele de sıfır tolerans 1 olaya bile tahammülümüzün olmadığını sürekli ifade ettik bundan sonra da ifade etmeye devam edeceğiz. Bütün gayretimiz çabamız bu mücadele de sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde hiçbir şiddet eylemi hiçbir insanlık dışı davranış olmayana kadar da sürmesi lazım bundan sonra da sürdürmeye çalışacağız mücadelemizi, kadına el kalkamaz mottosuyla birlikte iç işleri bakanlığımız bir genelge yayınladı o doğrultuda bazı farkındalık oluşturma çalışmalarını buradaki bütün kurumlarımızın desteği ile yürütmeye çalıştık. Burada 20 bin erkek vatandaşımızın bilgilendirilmesi bizim için bir hedefti, bu sayıya çok şükür ulaştık. Türkiye genelinde de 5 milyon kişinin bilgilendirilmesi hedeflenmişti. Erkeklere yönelik çalışmalar çerçevesinde organize sanayimizde, askeri kışlalarda er ve erbaşlara yönelik denetim serbestlik ve açık ceza evinde bulunan hükümlülere, sivil halkın çoğunlukla katılım sağladığı festival konser, şölen gibi etkinliklerde stant çalışması yaparak, yine kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele, muhtarlara, köy korucularına, fabrikalarda çalışan erkek işçilere, esnaf ve kahvehane ziyaret ile çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Buna ek olarak tabi üniversitemizde, öğrenci yurtlarımızda görev yapan akademik ve idari personele, üniversite öğrencilerine de eğitim çalışmaları yapıldı. Sonuç olarak biz 30,685 erkek vatandaşa bilgilendirme yapmış olduk. Hedefimize çok şükür ulaştık” diye konuştu.

“Hukuk Kliniği uygulaması”

Bir başka önemli hususta bu anlamda HUKUK Kliniği uygulamasını hayata geçirmek ve bu konu ile de baro başkanıyla iş birliği yapılarak şiddet mağdurlarına hukuki olarak danışmanlık hizmeti sunulması için gerekli çalışmalar yapılacağının altını çizen Vali Türker Öksüz, “Kadına yönelik şiddette, şiddeti önleme merkezimizde hizmetlerimizde yaygınlaştırarak devam ediyoruz. Yine önleyici koruyucu tedbirlerimizde devam ediyor. Bunların içerisinde sağlık tedbirleri ve barınma tedbirleri var. Gizlilik kararları alınan konular ve mevzular var. Elektronik kelepçe uygulamasını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bütün bu mücadelemizi, toplum kesimlerinin desteği ile sizlerin destekleri ile burada bulunan tüm kurum ve kuruluşların destekleri ile bundan sonrada yürüteceğiz. Kadına olan şiddetle mücadele herhalde hepimizin ortak sorumluluğu ve ortak görevidir. Kadınlarımızı şiddetten korumak en başta insanlık vazifemizdir. Bunun için etkin bir iş birliği ile koordinasyon sağlayarak, faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Eğitim çalışmalarında farkındalık çalışmalarında gösterdikleri gayretten dolayı kurum ve kuruluşlarımıza kendi görev alanları ile ilgili yaptıkları faaliyetlerden ve bu konuda etkin koordinasyondan dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada iyi bir çalışma yapıyoruz ve bir sorunla karşılaşmıyoruz. Sizlerin burada bulunan kurum ve kuruluşların yöneticilerinin tabi ki gayreti ile hassasiyeti ile gerçekleşiyor bu vesile ile bunu da özellikle belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün değerlendirmelerinin ardından, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖMİN) Müdür Vekili Rüya Ubiç, 2022 yılı Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları Faaliyet programını slayt eşliğinde sundu.

Yapılan sunumun ardından 2023 yılında yapılacak çalışmalar istişare edildi.