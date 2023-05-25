Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün muhtarlarla buluşmaları devam ediyor.

Öksüz, Merkez Bekler, Boğazköy, Hamzagerek, Yağkesen, Arpaçay Bozyiğit, Gediksatılmış, Telek, Selim Iğdır, Sarıkamış Boyalı, Güllüce köy muhtarlarını makamında ağırlayarak sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Öksüz, muhtarlar tarafından dile getirilen su, yol, mera, yayla arazileri, cami, düğün salonu, taziye evi talepleri gibi konuların incelenmesi ve çözümü için yetkililere talimat verdi.

Toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ile İl Özel İdaresi’nin ilgili birim müdürleri katıldı.