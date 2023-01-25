Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün girişimleriyle hayata geçirilen ‘Kars Vadisi Projesi’ yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün girişimleriyle hayata geçirilen ‘Kars Vadisi Projesi’ yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekiyor.

Öksüz’ün Kars Kalesi altında hayata geçirdiği "Kars Vadisi Projesi”, “Kars Bedesteni ve Konak” kent turizmine önemli katkı sağlamaya devam ederken, bölge her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kars gelen yerli ve yabancı turistler, Kars Kalesi, Ulu Cami, Havariler Kilisesi (Kümbet Cami), Evliya Cami, Mevlana Celaleddini Rumi’nin Manevi Hocası Seyit Ebul Hasan Harakani Türbesi, tarihi Taş Köprü ve tarihi hamamları ve Namık Kemal’in evini aynı anda görme ve gezme imkanı buluyor.

Arkadaşlarıyla Kars Vadisi’nde buluştuklarını ifade eden vatandaşlar, “Kars medeniyetler şehri, Kars’ı doya doya gezmek gerekiyor. Kars Vadisi’nde arkadaşlarımızla buluşuyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş, Kars’a ayrı bir anlam katan, bu projeyi hayata geçirenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kars Vadisi Projesi”

Kars Vadisi Projesi çerçevesinde Kars Çayı Çevre Düzenleme, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması yapıldı. Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projeler hayata geçirildi. 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla bir cazibe merkezi oldu.

Bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içinde de Kars halkının ve kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin yöresel ürünleri satın alabilecekleri dükkanlar, kafe ve lokantadan oluşan ve misafirlere hizmet eden bir kompleks yer alıyor.