Kars’ta etkili olan sis sebebiyle bazı uçak seferleri ertelendi. Siste kaybolan kentte tarihi yapılar ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars’ta gece yağan yağmurun ardından soğuk havanın da etkisiyle kent merkezi yoğun sise teslim oldu. Özellikle Kars Kalesi sisten kaybolurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Öte yandan kentte etkili olan sis sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanırken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Kars Kalesi kayboldu"

Öte yandan Kars’ın en önemli tarihi yerlerinden birisi olan Bedesten bölgesinde bulunan Kars Kalesi sisten tamamen görünmez olurken, Ulu Camii, 12 Havariler Kilisesi, Tarihi Taş Köprü, Evliya Camii ise sis ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

“Sis, uçak seferlerini de etkiledi”

Kars Harakani Havaalanına inmesi beklenen A JET VF3250 sefer sayılı Sabiha Gökçen-Kars uçuşu 09.40’da inmesi planlanırken, 12.20’ye ertelendi. Kentte sis etkisini sürdürüyor.