Kars’ta bir araya gelen sağlık çalışanları İsrail hastaneleri hedef almasına tepki gösterdi.

Filistin’in haklı davasına destek olmak üzere bir araya geldiklerini ifade eden sendika temsilcisi Murat Artaç, “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Kudüs için, bombardıman altındaki Gazze için buradayız. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, Şehit olan sağlık çalışanları için buradayız. Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar için, Süt kokulu bebekler için, vicdanların sesi olmak için buradayız” dedi.

Artaç, “Kana doymayan, işgalci, katil, Siyonist İsrail’i lanetlemek, Mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Kudüs’e selam olsun, Gazze’ye selam olsun, Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine, Terörist İsrail kana doymuyor. Gazze’de savaş suçu işlenmektedir. Gazze’de katil İsrail tarafından soykırım yapılmaktadır.

Gazze’de bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmekte. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmaktadır. Bu soykırımı görmezden gelmemiz imkansızdır. Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık daha sonra sessizce dağıldı.