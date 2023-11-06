Türkiye’nin ilk tematik Peynir Müzesi, 11 ayda 70 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müze açılışı yapılan 2022 yılından günümüze kadar ise 120 bin ziyaretçiye kapılarını açtı.

Türkiye’nin ilk ve tek müzesi olan ve başta Gravyer olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretildiği Kars’ta, tarihi Süvari Tabyası’nda kurulan Türkiye’nin ilk tematik Peynir Müzesi, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

İçerisinde ahır, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı ile imalatının serüveninin anlatıldığı bölümlerin bulunduğu müze, bin 100 metrekare dolaşılabilir alanıyla ‘dünyanın en büyük peynir müzesi’ olma özelliğini de taşıyor.

Peynir Müzesi’nin yeni olmasına rağmen çok ilgi gördüğünü ifade eden Müze Müdürü Yeşim Koç, “Müzemiz Türkiye’de tek, dünyada da en büyük Peynir Müzesi alan olarak 2023 Ocak ayından itibaren yaklaşık 60 bin civarında yerli yabancı misafirimiz oldu. Burası oldukça özel bir müze, Türkiye’deki tek peynir müzesi tematik olarak gelen misafirlerimiz memnuniyetlerini bildiriyorlar. Çünkü peynircilik asına her hangi bir şey yok Türkiye’de bizim peynirciliğimiz çok özeldir. Dünya ile yarışır vaziyette aslında peynirlerimiz ki; Türkiye’de yaklaşık 210 civarı peynir çeşidi var. Bunun 30’a yakını sadece Kars’ta üretiliyor” dedi.

Koç, “Ziyaretçilerimiz gerçekten çok büyük rağbet gösterdiler. 2022 yılının Şubat ayında açıldı müzemiz, yaklaşık 20 yıllık oldukça yeni bir müze ve açılıştan itibaren 120 bin civarında bir ziyaretçi sayımız oldu” diye konuştu.

Kars’ta üretilen birçok peynire tat veren endemik çiçeklerin de tanıtıldığı müzede, gravyer yapım, peynir salonu, video odası, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, Kars evleri, şef ve atölye bölümleri yer alıyor. Gravyer peynirinin canlandırmalı anlatıldığı müzede, Kars’a özgü bazı peynirlerin yapımından kesitler de yer alıyor. Peynir Müzesi girişine konulan temsili gravyer peynirleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.