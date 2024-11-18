Kars Peynir Müzesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Müzeyi 11 ayda 72 bin kişi ziyaret etti.

Başta gravyer ve Kars kaşarı olmak üzere peynir çeşitlerini tanıtan ve bölgenin geleneksel peynir üretim tekniklerini sergileyen Kars Peynir Müzesi özellikle yurt dışından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Açıldığı günden itibaren kent turizmine önemli katkılar sağlayan müze, 11 ayda ziyaretçilerle doldu taştı. Müzeyi 11 ayda 72 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ankara’dan geldiğini ifade eden Beşir Şimşek, “Kars’ı gezmeye geldik, Kars’ı gezmeye gelmişken de bir peynir müzesini görelim istedik. Burada peynire dair bilgilerimiz daha da arttı” dedi.

Müzeyi gezen Iğdırlı vatandaşlar, “Peynir müzesi olduğunu öğrendik. Kars kaşarının nasıl yapıldığını, süreçlerini öğrendik. Gerçekten özenle hazırlanmış müze, hem görseller olsun, hem mimari olsun, gezmeye değer, herkesin gelmesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk tematik peynir müzesinde; gravyer yapımı, peynir salonu, video odası, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, Kars evleri, şef ve atölye bölümleri yer alıyor.

Müze günü birlik olarak ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor.