Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB’nin içerisinde geçen dere ıslah çalışmaları tamamlanıyor.

Türkiye’nin tarihi illerinden birisi olan Kars’ta, Organize Sanayi Bölgesi’nin içinden geçen Çifteköprü deresinin ıslah çalışmaları çerçevesinde bin 450 metre beton taban kaplama kanal ve bin 450 metre çift taraflı korkuluklu kargir duvar inşa ediliyor.

Kars Organize Sanayi Bölgesi içinden geçen Çifteköprü deresinin ıslah çalışmalarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Kars Organize Sanayi Bölgesi içinden geçen derenin ıslahı ile bölgede taşkın riskini azaltarak, 2023 yılı sona ermeden tesisi tamamlamayı hedefliyoruz“ dedi.

“Projede son aşamaya girildi”

Dev projede artık son aşamaya geçtiklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Proje çerçevesinde bin 450 metre Beton Taban Kaplama ve bin 450 metre çift taraflı korkuluklu Kargir Duvar, 1 Menfez imalatı çalışmalarını 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.