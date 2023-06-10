Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, girişimleriyle 13atıl durumda kaldıktan sonra yeniden yapımına başlanan Yeni Otogar Binası’nda çalışmalar hızla devam ediyor.

Yapımı tamamlandığında önemli bir boşluğu dolduracak olan Yeni Otogar’da çalışmalar sürerken, otogar binası da şekillenmeye başladı, çevre düzenlemesi çalışmlarınında devam ettiği otogarda vatandaşlar daha sağlıklı şartlarda hizmet alacak.

Kars’ın uzun yıllar kanayan yarası olan otogar, biran evvel tamamlanması için Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’de yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Kars’ın modern bir otogara ihtiyacı olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Uzun yıllar atıl durumda kalan otogar yeniden yapılıyor. Gerçekten Kars’ımıza yakışan bir otogar olacak. Eski otogar çok ters noktadaydı ve Kars’a hiç yakışmıyordu. Yeni otogarın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

Kars Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde ayrıca bağlantı yolları yapılıyor. Otogar binası, otobüs bakım-onarım binası, yıkama-yağlama binası, giriş-çıkış kontrol binası, çevre düzenlemesi, alt yapı işlerinin yapımı hızlı bir şekilde sürüyor.

Yeni Otogar Binası’nın yapılması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.