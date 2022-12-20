65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç Sarıkamış’ta bir dizi ziyarette bulundu.

65. Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç Sarıkamış’ta bir dizi ziyarette bulundu.

Ak Parti Kars Milletvekilleri ve Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ın ilk durağı parti binası oldu. Parti binasında partililerle buluşan Arslan ve Kılıç, şehitler diyarı ve turizm cenneti olan Sarıkamış’a yapılan hizmetleri anlattı.

Daha sonra Arslan ve Kılıç ile birlikte bulunan heyet Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek’i ziyaret etti.