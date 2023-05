Kars’ta 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde AK Parti milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış’ta STK ve muhtarlarla bir araya geldi.

Milletvekili Adem Çalkın, bir araya geldiği muhtarlardan 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Sarıkamışlıların her dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu ve destek verdiğini ifade eden Milletvekili Adem Çalkın, “Sarıkamış’ta muhtarlarımızla buluştuk, kendileriyle hasbıhal ettik. Sağ olsunlar bizlere her zaman destek olduklar. Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında oldular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Sarıkamış’ta muhtarlarla istişarelerde bulunan milletvekili Adem Çalkın, toplantının ardından esnaf ziyareti yaptı. Çalkın’a Sarıkamışlılar yoğun ilgi gösterirken, her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını belirttiler. Çalkın, daha sonra Sarıkamış’tan ayrıldı.