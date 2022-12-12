Kars’ta öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürdü. Öğrenciler ise bahçeye çıkarak kartopu oynadı.

Kars’ta öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürürdü. Öğrenciler ise bahçeye çıkarak kartopu oynadı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürürken, kar en çok çocuklara yaradı. Kar yağışıyla birlikte okul bahçesine çıkan çocuklar, kartopu oynadı, kar altında gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kars’ın kısa sürede beyaza büründüğünü ifade eden Çağdaş Çiftçi, “Kars’a bugün güzel bir kar yağdı. Beklediğimiz kar geldi sonunda, gördüğünüz gibi, biraz geç yağdı. Beyaz memleketimize yakışıyor” dedi.

Öte yandan Kars beyaz gelinliğini giyerken, kent merkezine de mevsimin de ilk kez tam anlamıyla beyaz örtüyle kaplandı. Kentte kar yağışı devam ediyor.