Kars’ta 2020 yılında su tutan Karakurt Barajı’nın suları 50 metreye yakın çekildi. Kuraklık, yağışların azlığı ve baraj kapağının da açık olmasıyla birlikte Karakurt Barajı’nda çekilme sürüyor.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık sonucu Karakurt Baraj Gölü havzası ve barajı besleyen Aras Nehri’nde su çekilmesi devam ederken, yaklaşık 50 metre çekilen su ile birlikte eski Karakurt-Erzurum karayolu ve sular altında kalan eski köyde tamamen ortaya çıktı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Aras Nehri üzerinde kurulan Karakurt Barajı Gölü’nün sularının çekilmesi birlikte ortaya çıkan kuraklık havadan görüntülendi.

Drone ile çekilen görüntülerde suyun çıktığı seviye ve çekilmesinden sonra geldiği seviye dikkat çekti.