Kars’ta jandarma, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kars merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca, geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 29 kişiye yönelik 11 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Kars merkezli Muş, İstanbul, Hakkari, İzmir, Bursa, Kocaeli, Erzurum, Gaziantep, Bitlis, Şırnak, Mardin düzenlenen operasyonda 29 kişiden 4’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmanın düzenlendiği operasyonda ikametgahlarında kıskıvrak yakalanan 4 kişi İl Jandarma Komutanlığına getirildi. 4 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Operasyonlar halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir” denildi.

Jandarma, 25 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.