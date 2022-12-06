Kars’ın en işlek caddelerinden biri olan İnönü Caddesi ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’ni birbirine bağlayan tek yönlü yol, halkın yoğun isteği üzerine çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Kars’ın en işlek caddelerinden biri olan İnönü Caddesi ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’ni birbirine bağlayan tek yönlü yol, halkın yoğun isteği üzerine çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Kars Belediye Başkanlığı’na vatandaşlar tarafından imza toplanarak yapılan müracaat İl Trafik Komisyonu’nda değerlendirildi. Kars İl Trafik Komisyonu’nun da olumlu rapor vermesi ile birlikte, yaklaşık bir kilometre ve iki trafik ışığı bekleme süresi olan bağlantı yolu, direkt olarak iki ana caddeyi birbirine bağlamış oldu.

Bölünmüş olarak hizmete açılan yolda araçlara 10 dakika bekleme süresi verilirken, kaza riskinin de en aza indirilmesi için geniş güvenlik tedbirleri alındı. Yaya güvenliğine de ayrıca önem verilerek, kavşak giriş ve çıkışlarına “yaya geçit yolu” yapıldı.

Kars Millet Bahçesi ve tarihi Fethiye Cami’ye gelen turistlerin en çok sorun yaşadığı park ve alana giriş sorunu da yolun çift yönlü trafiğe açılması ile birlikte ortadan kalkmış oldu.