Kars’ta vatandaşlar 34 kar ambulansı, 5 paletli ambulans, 6 UMKE ekibi, 12 doktor ve 223 sağlık personeliyle kış aylarında sağlık hizmeti alacak.

Kars’ta vatandaşlar 34 kar ambulansı, 5 paletli ambulans, 6 UMKE ekibi, 12 doktor ve 223 sağlık personeliyle kış aylarında sağlık hizmeti alacak.

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, Sağlık Müdürlüğü olarak kış aylarında vatandaşların daha sağlıklı hizmet almaları için bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Sürücülere de çağrıda bulunan Lazoğlu, özellikle trafikte ambulanslara sürücülerin yol vermelerini istedi.

“Olumsuz durumlara karşı hazırız”

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, “Kars ağır kış şartlarının olduğu bir il, bizde İl Sağlık Müdürlüğü olarak kış aşamasını, tatbikatlarla, eğitimlerle, personel planlamasıyla hazırlıklarımızı yaptık. İlimizde kış aylarında birçok problemlerle karşılaşıyoruz. Yollar kapanıyor, vatandaşlarımız köylerde mahsur kalıyor. Diyaliz hastalarımızı almakta güçlük çekiyoruz. Bunun dışında vatandaşlarımızdan gelen farklı taleplerle muhatap oluyoruz, bunun için de gerekli planlamalar yapmak zorundayız. Kars’ta şuanda 34 kar ambulansı, 5 paletli ambulans, 6 UMKE ekibi, 12 doktor ve 223 sağlık personelimizle kış aylarında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklıyız. Bunun dışında kendi hastanelerimizde de planlamalarımızı yaparak diyaliz hastalarımızı kış aylarında oluşabilecek durumlara karşı, öncesinde Meteoroloji Müdürlüğü ile planlamasını yaparak vatandaşlarımızın diyaliz ve sağlık hizmetine ulaşma konusundaki oluşabilecek olumsuzluklar için önceden vatandaşlarımıza hastanemizde, misafirhanemizde misafir ederek bu olumsuz kış şartlarında etkilenmelerini önlemeye çalışıyoruz” dedi.

“İhtiyaç olmadığı halde ambulansa talebi bizi zor durumda bırakıyor”

Sağlık personelinin zor kış şartlarında vatandaşlara hizmet vermek adına gecesini gündüzüne kattığını ifade eden Lazoğlu, “Bizim yoğun kış şartlarında işimizi zorlaştıran bazı durumlarda oluşuyor. Bunlarda bir tanesi ihtiyacı olmadığı halde acil sağlık hizmetine, ambulans talebinde bulunma oluyor. Tabi bulunduğu yerde ambulanslarımız hareket halinde ve devamlı olarak vatandaşlarımıza hizmet için hazır vaziyette, vatandaşlarımızdan ricamız mümkün olduğunca gereksiz ambulans talebinde bulunmamaları, onun için vatandaşlarımız özellikle çağrı merkezini aradıklarında doğru bilgiler vererek ambulanslarımızın ve komuta merkezimizin yönlendireceği sağlık araçlarını doğru bir şekilde yönlendirmemizi sağlamalı” diye konuştu.

“Vatandaşlar ambulanslara yol vermeli”

Vakaları biran evvel hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarışan ambulans sürücülerine vatandaşlardan yol vermelerini isteyen Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, “Kars’ta dönem dönem oluyor. Ambulanslarımıza yol verme konusunda sıkıntılarda yaşıyoruz. Özellikle siren sesini duyduklarında, buna bağlı olarak sinyalizasyon sistemi açık olduğunda, fark edildiğinde mümkün olduğunda vatandaşlarımızın ambulanslara yol vermesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.