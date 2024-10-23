Kars Harakani Devlet Hastanesi, gebelere normal doğumun faydalarını anlatmak ve bilinçlendirmek amacıyla poliklinikler bölümünde bir stant kurdu.

Stantta, normal doğumun avantajları hakkında bilgiler sunuluyor. Gebe Danışma Birimi’nden ebe Ceylan Vural, stant açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Normal doğum eylemi kapsamında bu standı oluşturduk. Hedefimiz, sezaryen oranlarını azaltmak ve sağlıklı gebelik süreçlerini desteklemek. Bu bağlamda, gebelere normal doğumun hem anne hem de bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini aktarıyoruz” dedi.

Ceylan Vural, “Tüm gebeleri Gebe Okulumuza davet ediyoruz. Burada, normal doğumun yanı sıra gebelik sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri edinme fırsatı bulacaklar” diye konuştu.

Hastanenin anne adaylarıyla ilgili girişimi, doğum yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve gebelerin bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Stantta sağlanan bilgilerle, gebeler hem kendileri hem de bebekleri için en sağlıklı doğum yöntemini seçme imkanı elde ediyor.