Kars’ın yeni cazibe alanı olan Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde yer alan ve tarihi dokuya uygun şekilde inşa edilen Gazi Kars Kent Müzesi’nde çalışmalar son aşamaya geldi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tefrişat çalışmaları devam eden ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulması planlanan Gazi Kars Kent Müzesi’nde incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan tamamlanarak hizmete girdiğinde Gazi Kars Kent Müzesi’nde; Kars’ın tarihi ve kültürel değerlerini yansıtacak eserler yer alacak.

Gazi Kars Kent Müzesi’nin hizmete sunulmasıyla yeni bir turizm destinasyonu kazanılmış olacak.