Kars’ta Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. kuruluş yıldönümü nedeniyle iftar programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdür Yavuz Sağdıç ve eşi Ebru Sağdıç, Kars Polis Evi’nde düzenlenen iftar programında şehit ve gazi aileleri ile 6 Şubat depreminden etkilenerek Kars’a gelen vatandaşları kapıda karşıladı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından okunan ezanla iftarlar açıldı. Şehit ve gazi aileleri ile depremzede ailelerin tek tek sorunlarını dinleyen İl Emniyet Müdür Yavuz Sağdıç, “Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 178. yıl dönümü münasebetiyle aziz şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve deprem bölgesinden gelen ailelerimizin onuruna düzenlediğimiz iftar programına hepiniz hoş geldiniz. Türk Polis Teşkilatımız, 10 Nisan 1845’den bugüne 178 yıldır gücünü kanunlardan alarak, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı her koşulda gözeterek ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tesis etmeyi, kamu düzenini sağlamayı, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı canı pahasına fedakârca mücadele etmeyi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin kendisine vazife edinmiştir” dedi.

Sağdıç, “Bu uğurda gözlerini dahi kırpmadan ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe adlarını yazdıran şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bu anlamlı gecede aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin değerli aileleri ile deprem bölgesinden gelen ailelerimizle birlikteyiz. Öncelikle bizleri kırmayıp programımıza gelen tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Sizlere devlet ve millet olarak sonsuz minnet ve şükran borçluyuz. Her koşulda yanınızda olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın, sizlerle bir araya gelmek bizim için her zaman onurdur, şereftir. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketi hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu iftar programı vesilesi ile bir kez daha ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri ile depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim. Böyle bir felaketin ve acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

İftar sonrası İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve eşi Ebru Sağdıç, iftar programına katılan ailelerle sohbet etti. Ailelerin sorun ve istekleri dinlendi. Program daha sonra sona erdi.