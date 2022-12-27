Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü şehirde, Kars Çayı kısmen dondu.

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü şehirde, Kars Çayı kısmen dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 dereceye düştüğü, sabah saatlerinde termometrelerin eksi 9’u gösterdiği Kars’ta, merkezden geçen Kars Çayı da nasibini aldı. Kars Çayı bugün kısmen donarken, vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine halı, battaniye ve çadır serdi. Soğuk hava sebebiyle şehirdeki göletler de buz tuttu. Kars’ta havaların soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, "Biz alışkınız ama yine soğuk zorluyor. Şu anda hava mevsim normallerinin üzerinde ama yine de soğuk var. Kars Çayı da donmuş. Normalde bu mevsimde daha soğuk oluyor hava, şu anda yine iyi" dedi.

Kars’ta en düşük hava sıcaklığı dün gece eksi 11, sabaha karşı ise eksi 9 olarak ölçülürken, soğuk hava nedeniyle iş yerlerinin camları buz tuttu.