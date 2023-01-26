Kars eksi 15’i gördü, iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, aç kalan yaban ördekleri ise Kars Çayı’nın açık bölgelerinde yiyecek aradı.

Kars eksi 15’i gördü, iş yerlerinin kapı kilitleri dondu, aç kalan yaban ördekleri ise Kars Çayı’nın açık bölgelerinde yiyecek aradı.

Kar yağmayan Kars’ta Sibirya soğukları hüküm sürüyor. Soğuk havanın etkili olduğu ilde, soğuktan her şey donarken, yaban hayvanları da soğuk havadan nasibi aldı.

Büyük bölümünün buz tuttuğu Kars Çayı’nda yeşilbaş yaban ördekleri yiyecek arayışına geçti. Yaban ördekleri çayın donmayan bölgelerine gelerek karınlarını doyurdu. Kars’ta bir iş yerinin ise cam ve kapı kilidi dondu.

Kars’ta soğukların etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Aşırı bir soğuk var, an görmüş olduğunun gibi işyerlerinin kapı, pencereleri ve kilit yerleri dondu” dedi.

Öte yandan Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, hava sıcaklığı gece eksi 18’e düştü. Hava sıcaklığının eksi 18’e düşmesiyle ilde adeta her yer buz tuttu. Sabah saatlerde ise termometreler eksi 15’i gösterdi.