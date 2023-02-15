Program sonunda etkinliğe katılan çocuklara ikram ve hediyeler dağıtıldı.

Çocukların düzenlenen programda eğlenceli vakit geçirdikleri gözlenirken, çocuklarını programa getiren ebeveynlerin bu tür programların ara ara yapılmasını istedi.

Programa katılan çocuklar eğlenceli oyunlar eşliğinde Hz. Ali (A.S) hakkında bilgilendirilirken, yüz boyama, hikaye okuma ve soru-cevap gibi çocukların moralini ve psikolojilerini olumlu yönde etkileyecek etkinler gerçekleştirildi.

Hz. Ali (A.S)’ın doğum günü ve deprem nedeniyle psikolojileri olumsuz yönde etkilenen çocuklara Kars Ehlibeyt Derneği tarafından moral programı düzenlendi.

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