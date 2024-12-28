Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Kars’ta gece sabaha doğru başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kar ve yoğun tipi nedeniyle Kars-Digor kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatılırken, karayolu ekipleri de kar küreme çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor kavşağı Bölge Trafik önünde önlem alarak ağır tonajlı taşıtların geçişine izin vermiyor. Kentte kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor.