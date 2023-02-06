Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen ve birçok ilde hasar ve can kaybına neden olan deprem bölgelerine yardım için, Kars bütün kurumları ve halkı ile tek yürek oldu.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen ve birçok ilde hasar ve can kaybına neden olan deprem bölgelerine yardım için, Kars bütün kurumları ve halkı ile tek yürek oldu.

65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, çeşitli ziyaret ve çalışmalar için bulunduğu Kağızman Ak Parti İlçe Başkanlığında açıklamalarda bulundu, Arslan ‘Maalesef bu sabah bir afetle hepimiz sarsıldık, öncelikle depremde hayatını kayıp edenlere Allah’tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz bütün imkânlarını şuan seferber etmiş durumda 86 milyon tek yürek, herkes elinden gelenin fazlasını yapmak için uğraşıyor bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizlerde Kars olarak Valiliğimizin koordinesinde deprem bölgelerine, çalışmalara destek için birçok ekibimizi yola çıkarttık’ dedi.

Deprem bölgelerine yardım ulaştırmak isteyen herkesin valilikler kanalı ile yardımlarını ulaştırmaları ricasında bulunan Ahmet Arslan il merkezinde deprem bölgelerine ulaştırılacak destek ve yardımların koordinesi için Kars’a hareket etti.