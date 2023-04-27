Kars Cevriye Tatiş Orta Okulu “Okullar arası Halk Oyunların Yarışması”nda Bölge 1’incisi oldu.

Artvin’de yapılan okullar arası Halk oyunları Doğu Anadolu guruplar yarışmasında Kars’ı temsil eden Cevriye Tatiş Orta Okulu bölge şampiyonluğunu kazandı. 10 il’in katılımı ile gerçekleştirilen Halk oyunları bölge yarışmasında 1’inciliği elde eden Kars Cevriye Tatiş Orta Okulu Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

28 Mayıs’ta Sakarya’da düzenlenecek olan Okullar arası Halk Oyunları Türkiye Finalinde Kars’ı temsil edecek olan Cevriye Tatiş Orta Okulu Beden eğitimi öğretmeni Yıldıray Aşık, ‘’ Okulumuzu temsil eden Halk oyunları ekibimize ve folklor hocamız Sefer Mor’a emeklerinden dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.