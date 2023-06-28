Kars Çayı’nın rengi değişti. Merkezden geçen Kars Çayı’nın rengi kahverengiye döndü.

Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağmur ve doludan dolayı ekili alanlar zarar görürken, Aşırı yağmurlardan Kars Çayı da nasibi aldı.

Aşırı yağmurlardan dolayı çayın renginin değiştiğini ifade eden vatandaşlar, "Son günlerde Kars çok yağmur aldı. yüksek kesimlerde dolu, merkezde sağanak yağmur yağıyor. dağlardan gelen sular, çaya karışıyor. dağlardan çamurlu bir şekilde gelen sular, çayında rengini değiştirdi" dediler.

Öte yandan kahverengine dönüşen çay görenlerinde dikkatini çekiyor.