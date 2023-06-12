Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)’de Türkiye 2’inciliği coşkusu yaşanıyor.
Bu yıl 54’üncüsü düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, "Değerler Eğitimi" alanı, Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik temasında “Tarihin Unuttuğu Taş, Misafir Taşı” projesiyle Türkiye 2’inciliğine adını yazdırmayı başardı.
BİLSEM ekibi daha önce de Erzurum Bölgesi’nde düzenlenen yarışmalarda Bölge 1’incisi olmuştu.
Türkiye finaline bölgeyi temsilen giden Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu BİLSEM ekibinin Türkiye 2’incisi olması Kars’ı da sevince boğdu.
BİLSEM ekibi, Ankara dönüşlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Yenice, Kars BİLSEM idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından coşkuyla karşılandı.
BİLSEM ekibi Ankara TUBİTAK’ta Alan: Değerler Eğitimi
Tema: Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
Proje Adı: “Tarihin Unuttuğu Taş “Misafir Taşı” Proje Ekibi:
Danışman: Erdinç Okulmuş Öğrenciler: Berra Demirci - Bilgehan Akdeniz ile başarıya koştu.