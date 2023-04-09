Kars Belediye Başkanlığı’nca ihtiyaç sahibi vatandaşlara 15 milyon liralık yardım yapıldı.

Kars belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Toplumsal Dayanışma Mağazası, kurulduğu 2020 yılından günümüze kadar 5 bin 582 aile, 23 bin 304 vatandaşa 61 bin 278 parça kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptı. Yapılan yardımların madd, değeri ise 15 milyon lirayı aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sosyal Belediyecilik talimatları doğrultusunda Belediye Başkanlığı’nca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardım faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Sosyal yardım faaliyetleri çerçevesinde Belediye tarafından temin edilen 10 bin 500 kadın, erkek ve çocuk yazlık-kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımları Toplumsal Dayanışma Mağazası’nda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerimize verilmeye başladı. .

Toplumsal Dayanışma Mağazası’nda randevu usulüne göre yapılan yardımlar aralıksız devam edeceği öğrenildi.