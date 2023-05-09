Kars Belediyesi, günlük yaşamlarını tek başına sürdüremeyen hasta, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara evde bakım hizmeti veriyor.

Kars Belediye Başkanlığı Kadın ve Aile Müdürlüğü’nce yürütülen “Evde Bakım Hizmeti” çerçevesinde hizmet verilen vatandaşların sağlık, temizlik, kişisel bakım, kıyafet, alışveriş, gıda, yakacak taşıma, ev tadilatı gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Ayrıca hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar ise ekipler tarafından hastaneye götürülerek muayene ve tedavi işlemleri yaptırılıyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde uyguladığımız Evde Bakım Hizmetiyle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.