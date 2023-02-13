Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu Kars’ta belediyenin buz mesaisi aralıksız devam ediyor.

Ağır kış koşullarının hüküm sürdüğü, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu Kars’ta belediyenin buz mesaisi aralıksız devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri soğuk havaya aldırış etmeden cadde ve kaldırımlarımız buzunu temizliyor. Ekipler ilin dört bir yanında çalışma yapıyor.

Cadde, sokak ve kaldırımlardaki buzların temizlenmesi için oluşturulan ekipler vatandaşların rahat yürümesi ve istenmeyen durumların yaşanması için başta tuzlama olmak üzere kaldırımlarım buz karını temizleyerek vatandaşların sağlıklı bir şekilde kaldırımlarda yürümesini sağlıyor.

“Gelişi güzel park edilen araçlar çalışmaları engelliyor”

Kars Belediye Başkanlığı’nca yürütülen karla mücadele çalışmaları gelişi güzel park edilen araçlar yüzünden aksıyor. Kaldırımların karının temizlenerek yok kenarına dökülmesinin ardından yolların da greyderlerle temizlenmesi park edilen araçlardan dolayı sekteye uğruyor. Ekipler bazı caddeleri tamamen temizlerken, bazı caddelerde ise sürücüleri araçlarını çekmediği için tam anlamıyla çalışma yapamıyor.

Belediye ekiplerince temizlenen cadde ve kaldırımların karları daha sonra kepçelerle kamyonlara doldurularak il dışına çıkarılıyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.