Kars Belediye Başkanlığı’nda muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kars Belediye Başkanlığı’nda muhtarlar toplantısı yapıldı.

Belediye Encümen Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın başkanlık etti.

Toplantıda mahalle muhtarlarının mahallelerindeki sorunlar masaya yatırıldı. Sorunların çözüm yolları konuşuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, muhtarlardan belediye başkanlığınca yapılan yatırımlara sahip çıkmalarını istedi.

Başkan Yardımcısı Serdar Kotan ve birim amirlerinin de katıldığı toplantı da; Vali Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz tarafından yapılan belediye çalışmalarının sunumu yapıldı.

Toplantıda ayrıca muhtarlarla görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sonra erdi.