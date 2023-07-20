Kars Belediye Başkanlığı’nca vatandaşlara daha kısa ve seri olarak hizmet vermek amacıyla ‘çöp taksi’ aracını filosuna kattı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz’ün girişimleriyle be-belediye araç filosuna katılan çöp taksi, trafiğin sıkışık olduğu bölgelerde vatandaşlara hizmet verecek.

Belediye temizlik hizmetlerinde kullanılacak olan ve gün boyu devam eden çöp toplama çalışmalarında zaman, yakıt ve trafikte kolaylık sağlayacak olan çöp taksi temizlik işlerinin yükünü de hafifletmiş olacak.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Belediye araç filosunu büyütme ve güçlendirme çalışmaları çerçevesinde yaptığımız çalışmalar neticesinde 14’ü sıfır olmak üzere toplam 22 adet aracı Belediyemiz envanterine kazandırdık. Belediyemiz araç filosunu geliştirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.